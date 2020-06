Baden-Baden – Motorrad beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Hintergründe einer Sachbeschädigung an einem Motorrad in der Friedhofstraße sind seit Dienstag Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ein Unbekannter hatte offenbar das vor Gebäude Nummer 24 geparkte Gefährt von Montagabend, 19 Uhr bis Dienstagmorgen, 7 Uhr umgestoßen und dabei einen Schaden von rund 200 Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

