Baden-Baden – Motorradfahrer gestürzt

Baden-Baden (ots) – Am Samstagnachmittag fuhr ein Motorradfahrer in der Flugstraße und wollte offensichtlich Besucher einer nahegelegenen Veranstaltung imponieren. Er beschleunigte seine außergewöhnliche Maschine so stark, dass er die Kontrolle verlor und stürzte. Hierbei hatte der Fahrer Glück, er wurde nur leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 15.000 EUR, wobei kein Totalschaden entstand, da der Wert des Motorrades deutlich höher ist.

