Baden-Baden – Mutmaßlicher Dieb ermittelt

Baden-Baden (ots) – Ein zunächst unbekannter Mann begab sich am Mittwochmorgen in ein Dienstgebäude in der Schweigrother Straße. Der ungebetene Besucher betrat das Anwesen durch eine unverschlossene Hintertür. Hier entwendete er drei Säcke, welche mit Kleidungsstücken der dort angestellten Mitarbeiter befüllt waren und suchte anschließend das Weite. Zeugenaussagen ermöglichten es den auf den Plan gerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, den vermeintlichen Täter zügig zu ermitteln. In seiner Wohnung konnte schließlich auch das entsprechende Diebesgut sichergestellt werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

