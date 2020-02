Baden-Baden – Nach Auffahrunfall davongefahren

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Aufgrund eines mutmaßlich ohne ersichtlichen Grund bremsenden Mercedes soll es am Mittwoch gegen 13:25 Uhr in der Waldseestraße im Kreuzungsbereich zur B 500 zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Eine 30-jährige Mini-Fahrerin konnte hinter dem bis zum Stillstand abbremsenden Mercedes noch rechtzeitig anhalten. Ein hinterherfahrender 69-Jähriger in seinem Audi erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den Mini auf und schob diesen außerdem auf den Mercedes. Hierbei wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Der Mercedes Fahrer fuhr weiter ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 12.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden. /ag

