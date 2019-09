Baden-Baden – Nach Uhr gegriffen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Der Versuch einer Unbekannten, nach der Armbanduhr eines Autofahrers zu greifen und diese vermutlich zu entwenden, scheiterte am Donnerstagmittag. Der 70-Jährige wollte gegen 12:30 Uhr gerade in eine Garage in der Stresemannstraße fahren, als die als etwa 35 Jahre alt und 160 – 165 Zentimeter groß beschriebene Frau auf ihn zugegangen sein soll. Nach dem Beantworten einer offenbar vorgeschobenen Frage, wollte die dunkelhaarige Unbekannte offenbar die Hand des 70-Jährigen zum Dank küssen und hat hierbei scheinbar versucht, die am Arm befindliche Uhr des Anwohners vom Arm zu nehmen. Nach einem kurzen hin und her konnte dieser den Diebstahl eigenen Angaben zufolge verhindern. Nun suchen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Zeugen. Hinweise zu der als auffallend geschminkt und dunkel gekleidet beschriebenen Frau, welche gebrochen deutsch gesprochen haben soll, nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegen. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4386859