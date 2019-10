Baden-Baden – Nach Unfall angegriffen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein 23-jähriger Radfahrer erfasste am Montag, gegen 14 Uhr, in der Ortenaustraße einen dort an der Bushaltestelle wartenden 19-Jährigen. Der Zweiradfahrer, der den Gehweg verbotswidrig zum Radfahren benutzt hatte, kam hierdurch zu Fall. Im Anschluss entwickelte sich zunächst ein Wortgefecht, in dessen Verlauf der 23-Jährige dann tätlich auf den Fußgänger losging. Außerdem ergriff er die Sporttasche des Heranwachsenden. Eine Autofahrerin, die den Vorfall mutmaßlich beobachtet hatte, verständigte über Notruf die Polizei und stieg aus ihrem Auto aus und wollte dem Fußgänger helfen, seine Tasche wieder zurückzubekommen. Der 23-Jährige stieß diese jedoch ebenfalls gewaltsam weg und flüchtete auf seinem Fahrrad mitsamt der Tasche in Richtung Oos. Im Bereich der Ooser Karlstraße konnten Beamte der Baden-Badener Polizei den mutmaßlichen Angreifer und Dieb stellen und vorläufig festzunehmen. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos führen die Ermittlungen. Den 23-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

