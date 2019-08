Baden-Baden – Nach Unfallflucht ermittelt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen war es am späten Mittwochabend zu verdanken, dass eine Unfallflucht in der Aumattstraße schnell geklärt werden konnte. So dürfte ein 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportgeländes beim Ausparken einen stehenden Peugeot beschädigt und hierdurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht haben. Dank des Hinweisgebers konnte der mutmaßliche Unfallverursacher schnell ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

