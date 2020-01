Baden-Baden – Nach Unfallflucht erwischt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – In der Luisenstraße kam es am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 25 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war auf dem Weg in Richtung Innenstadt, als er von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Fahnenmast sowie einem Verkehrsschild kollidiert war. Anschließend entfernte sich der Mittzwanziger unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber durch Polizeibeamte des Reviers Baden-Baden zügig ermittelt werden. Zur Unfallzeit stand der Flüchtige mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Den 25-Jährigen erwarteten nun die entsprechenden Strafverfahren.

/jh

