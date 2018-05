Baden-Baden – Nächtlicher Spaziergang

Baden-Baden (ots) – Am frühen Freitagmorgen fuhren Beamte des Polizeireviers Baden-Baden aufgrund der Beobachtung einer Zeugin in die Heimstraße. Dort wurde gegen 2.45 Uhr eine ältere Dame angetroffen, welche barfuß mit einem Bademantel bekleidet an einem Zebrastreifen stand. Die etwas orientierungslose Mittsiebzigerin hatte sich offenbar eigenmächtig zu einem nächtlichen Spaziergang entschlossen. Sie konnte wohlbehalten an die von ihr bewohnte Pflegeeinrichtung gebracht und dem zuständigen Personal überstellt werden.

