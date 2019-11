Baden-Baden, Neuweier – Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Diebstahl

Anzeige

Baden-Baden, Neuweier (ots) – Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl dürften zwei noch unbekannte Jugendliche für eine Sachbeschädigung am frühen Dienstagabend unweit der Straße „Im Finkengarten“ verantwortlich gewesen sein. Das Duo hatte gegen 19.40 Uhr nicht nur einen Feldweg mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert, sondern auch einen Strommast. Ob die jungen Männer im geschätzten Alter zwischen 14 und 17 Jahren auch für den Diebstahl eines Rollers verantwortlich sind, wird derzeit geprüft. Diesen sollen sie kurz zuvor in der Mühlsteinstraße entwendet haben und von einem Zeugen in der Yburgstraße mit dem Gefährt beobachtet worden sein, bevor sie das Weite suchten. Auch das Zweirad war mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen. Die noch Unbekannten sollen mit Jogginghosen und einer Schildmütze bekleidet gewesen sein. Außerdem führten sie eine Umhängetasche mit sich. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegengenommen.

