Baden-Baden-Oos – Angegriffen und ausgeraubt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) – Nach einem Vorfall in der Ooser Luisenstraße am Montagabend haben die Beamten der Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufgenommen. Den Schilderungen eines 36-Jährigen zu Folge, war dieser gegen 21:25 Uhr dort von einem Unbekannten auf eine Zigarette angesprochen worden. Nachdem er die Anfrage verneinte kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, in die sich vier weitere Personen aus einem Auto einmischten und den Mittdreißiger attackierten. Bei seiner Flucht in Richtung Marienstraße wurde er von einer Person der Gruppe ergriffen, was zur Folge hatte, dass der leicht verletzte seine Jacke samt Mobiltelefon und Geldbörse verlor. Eine Beschreibung der Verdächtigen liegt derzeit noch nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem benutzen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3925703