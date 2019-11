Baden-Baden, Oos – Balkon gestreift

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstagvormittag mit seinem Schwergewicht den Balkon eines Anwesens in der Ooser Sophienstraße gestreift und so einen Schaden von rund 2.500 Euro angerichtet. Der 50-jährige Brummi-Lenker hatte offensichtlich seine Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr außer Acht gelassen und war gegen 11:45 Uhr am Balkon hängengeblieben. Verletzt wurde niemand.

