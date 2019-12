Baden-Baden, Oos – Der Kontrolle entzogen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einer Fahrscheinkontrolle am Montagmittag in einem Linienbus ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Ein Kontrolleur betrat das Fahrzeug gegen 13.20 Uhr in der Ooser Bahnhofstraße, als ein noch unbekannter Mann versuchte, sich der Überprüfung zu entziehen. Der Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe erkannte jedoch, dass der Unbekannte den Wagen verlassen wollte und versperrte den Weg. Dabei erhielt er einen Stoß, fiel zu Boden und trug leichte Verletzungen davon. Der Schwarzfahrer ergriff derweil die Flucht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07221 680-120 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4457488 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4457488