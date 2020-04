Baden-Baden, Oos – Eingebrochen und Komplettradsätze gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Unbekannte Einbrecher haben von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Firmengelände eines Service-Betriebes „Im Rollfeld“ einen Container aufgebrochen und darin gelagerte Komplettradsätze gestohlen. Nach bisherigen Feststellungen dürfte die Diebe zwischen 19 Uhr und 6:15 Uhr über einen aufgetrennten Metallzaun an der Rückseite der Firma auf das Areal gelangt sein. Der Wert des Diebesguts liegt nach aktuellen Schätzungen im Bereich von etwa 30.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder ein zum Abtransport verwendetes Fahrzeug beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

