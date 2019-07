Baden-Baden, Oos – Gasaustritt beim Betanken

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Weil beim Betanken eines Mazdas in der Ooser Hauptstraße Gas austrat, musste am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei ausrücken. Gegen 19:45 Uhr fiel an der dortigen Tankstelle auf, dass Gas aus dem Mazda eines 70-Jährigen ausströmte. Die Wehrleute belüfteten das Areal, während Beamte des Polizeireviers Baden-Baden den Einsatzbereich absperrten. Der Mazda wurde im Anschluss abgeschleppt.

