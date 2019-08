Baden-Baden, Oos – Gefährliche Körperverletzung

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße „Im Rollfeld“ ermitteln die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach derzeitigem Sachstand soll es gegen 20 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Streit zwischen einem 26-Jährigen und einem noch Unbekannten gekommen sein. Der Unbekannte soll seinen Kontrahenten hierbei mit einer abgebrochenen Flasche verletzt haben. Ein um Schlichtung bemühter 36-Jähriger trug durch die Attacken ebenfalls leichte Blessuren davon. Der Mittzwanziger wurde durch Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

