Baden-Baden, Oos – Gemeinsam zugeschlagen

Baden-Baden, Oos (ots) – Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Dienstagnachmittag auf einem Waldweg in Verlängerung der Wöerthstraße. Vermutlich aufgrund zurückliegender Differenzen kam es bei der Begegnung eines 16-Jährigen mit seinem ein Jahr jüngeren Kontrahenten zu der Auseinandersetzung. Der 15-Jährige schlug sofort beim Erkennen mehrfach mit den Fäusten auf sein Gegenüber ein, während sein 14 Jahre alter Begleiter den 16-Jährigen festhielt, als dieser flüchten wollte. Im Anschluss sollen beide auf den Älteren eingeschlagen haben. Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung müssen sich die beiden 14- und 15-Jährigen nun einem Strafverfahren stellen. Der Angegriffene musste sich nach der Attacke zur ambulanten Behandlung in das Klinikum begeben.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4271230