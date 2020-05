Baden-Baden, Oos – Gescheitert

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag bei dem Versuch, einen verankerten Tresor aus einer Bäckerei in der Sinzheimer Straße zu schaffen, gescheitert. Eine Mitarbeitern wurde kurz nach 3:15 Uhr auf das kriminelle Treiben aufmerksam, was die Eindringlinge zur Flucht veranlasst haben dürfte. Eine sofortige Fahndung durch mehrere beschleunigt anrückende Streifenbesatzungen sowie Einsatzkräfte der Polizeihundeführerstaffel verlief ohne den gewünschten Erfolg. Es war bereits der zweite Versuch der Ganoven, an den massiven Stahltresor zu gelangen. Schon in der Nacht davor, von Mittwoch auf Donnerstag, sind die Unbekannten durch eine aufgehebelte Tür in den Lagerraum des Betriebs gelangt und haben sich vergeblich an dem schwergewichtigen Tresor zu schaffen gemacht. Es gelang den Einbrechern jedoch in beiden Fällen nicht, den Stahlschrank zu öffnen beziehungsweise ihn abzutransportieren. Nach bisherigen Feststellungen dürfte nichts entwendet worden sein. Der Sachschaden an der aufgehebelten Tür wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

