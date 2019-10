Baden-Baden, Oos – Handtasche entrissen, mutmaßlicher Dieb ermittelt

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ist es am Donnerstagabend gelungen, einen mutmaßlichen Dieb zu überführen. Nach aktuellem Sachstand soll ein 32 Jahre alter Mann, gegen 22:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Ooser Bahnhofstraße, einer 50-Jährigen deren Marken-Handtasche entrissen haben und anschließend in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Nach erfolgten Vernehmungen sowie einer durchgeführten Wahllichtbildvorlage richtet sich der Verdacht nun gegen den 32-Jährigen. Das Diebesgut konnte bislang noch nicht wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4414723