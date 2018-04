Baden-Baden, Oos – Hoher Sachschaden

Baden-Baden (ots) – Im Zuge eines Einbruchs in ein Wohnhaus in der Schußbachstraße verursachten ungebetene Besucher am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Einbrecher verschafften sich über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen.

