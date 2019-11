Baden-Baden, Oos – In Gaststätte eingestiegen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Freitag, zwischen Mitternacht und 8:40 Uhr, durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Gaststätte in der Königsberger Straße eingestiegen. Außer tragbaren Elektrogeräten konnte der Dieb überdies eine Geldbörse mit Bargeld sowie eine Wanduhr erbeuten. Von dem Einbrecher und der Beute fehlt seither jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

