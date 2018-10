Baden-Baden, Oos – In Streit geraten

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wurden am Sonntagabend gegen 22.12 Uhr zu einer Streitigkeit in die Westliche Industriestraße gerufen. Dort sollen zwei Männer nach einer Feier aneinandergeraten und in der Folge handgreiflich geworden sein. Hierbei zogen sich sowohl der 34-Jährige als auch sein 37 Jahre alter Kontrahent leichte Verletzungen zu. Während sich die beiden am Abend deutlich alkoholisierten Mittdreißiger gegenseitig beschuldigen, ermitteln die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos nun wegen Körperverletzung.

