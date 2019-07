Baden-Baden, Oos – Jugendlicher überfallen

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Da zwei 14- und 17-Jährige einen weiteren Jugendlichen am Sonntagabend auf einem Spielplatz in der Danziger Straße gewaltsam um sein Smartphone gebracht haben sollen, ermittelt nun die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll das Duo ihr Opfer gegen 20.30 Uhr zu Boden gebracht und so dessen Rucksack an sich gerissen haben. Nachdem die beiden anschließend das Handy des Jugendlichen aus der Tasche entwendeten, suchten sie das Weite. Gegen die jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Raubes eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4328904