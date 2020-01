Baden-Baden, Oos – Nach Schlägerei verletzt? Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Die Hintergründe sowie der Ablauf einer mutmaßlichen Schlägerei in den frühen Montagmorgenstunden auf einem Schulparkplatz in der Rheinstraße sind noch völlig unklar. Fest steht, dass drei Männer im Alter zwischen 32 und 36 Jahren gegen 5:20 Uhr mit teils schweren Verletzungen in der Stadtklinik Baden-Baden aufgetaucht sind. Nach ersten Erkenntnissen könnten sich die Verletzten eine Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten Personengruppe geliefert haben, bei der mutmaßlich auch Schlagwerkzeuge zum Einsatz gekommen sein könnten. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder in den Morgenstunden auf dem Schulparkplatz eine entsprechende Auseinandersetzung beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 62505 an die Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

