Baden-Baden, Oos – Psychische Ausnahmesituation

Baden-Baden, Oos (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte die psychische Ausnahmesituation eines 70 Jahre alten Mannes am Dienstagmorgen in der Güterbahnhofstraße für einen Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei gesorgt haben. Der augenscheinlich verwirrte Herr hantierte gegen 6.20 Uhr mit einem Messer und sprach hierbei wirre Sätze. Den einschreitenden Ermittlern gelang es kurz darauf, dem Mann das Messer ohne größeren Widerstand abzunehmen.Im weiteren Verlauf wurde er durch die Helfer des Rettungsdienstes zur weiteren Betreuung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

