Baden-Baden, Oos: Rollerdiebe geschnappt

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stehen im Verdacht, sich in der Nacht auf Freitag in der Oostalstraße an einem Roller zu schaffen gemacht zu haben. Der Eigentümer eines Malaguti wurde kurz vor 2.30 Uhr auf das Duo aufmerksam, als diese gerade versuchten den Roller eines Nachbarn zu stehlen.

Mit seinem eigenen Roller war kurz zuvor ein weiterer mutmaßlicher Komplize der Jugendlichen geflüchtet. Nach seiner lautstarken Intervention ließen die beiden Verdächtigen den Roller fallen und rannten davon. Die Jungs konnten im Zuge einer Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen des Polizeireviers Baden-Baden etwa zehn Minuten später in der Güterbahnhofstraße vorläufig festgenommen werden.

Weitere 15 Minuten später fand sich auch der gestohlene Malaguti auf einem Parkdeck des Gewerbeparks Cité wieder. Von dem dritten Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Die vorläufig Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Betreuern einer Jugendeinrichtung überstellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls eingeleitet.

ots