Baden-Baden, Oos – Sachschaden

Baden-Baden (ots) – Ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Straße „Im Rollfeld“ zu beklagen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Transit verlor kurz vor 19 Uhr aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen geparkten VW. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mussten auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrücken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

