Baden-Baden, Oos – Scheibe an Bushaltestelle eingeschlagen

Baden-Baden (ots) – Ein Vandale hat in der Nacht auf Mittwoch gegen 01:15 Uhr in einer Bushaltestelle in der Ooser Bahnhofstraße gewütet. Ein Anwohner hörte zunächst einen Mann aggressiv herumschreien und kurz drauf einen lauten Knall. Er sah einen circa 20-jährigen jungen Mann von der Bushaltestelle Sinzheimer Straße in Richtung Rheinstraße davon rennen. Die verständigte Streife des Polizeireviers Baden-Baden stellte dann fest, dass von dem zuvor davon Rennenden mutmaßlich eine Seitenscheibe der dortigen Bushaltestelle eingeschlagen worden war. Eine sofortige Fahndung der Beamten verlief ergebnislos. Sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Baden-Baden, Telefon: 07221 680-0. /ag

