Baden-Baden, Oos – Schmuck gestohlen

Baden-Baden (ots) – Noch unbekannte Einbrecher stiegen am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in ein Anwesen in der Wörthstraße ein und durchwühlten die Habseligkeiten der Anwohner. Mit diversem Schmuck konnten die Langfinger sich anschließend unerkannt aus dem Staub machen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

