Baden-Baden, Oos – Sichtschutzplane und Holzstapel in Brand geraten

Baden-Baden, Oos (ots) – Am Sonntagnachmittag ist auf dem Gelände eines Baumarkts in der Industriestraße eine Sichtschutzplane in Brand geraten und hat hierbei einen Feueralarm ausgelöst. Das Feuer griff auf einen Holzstapel über und musste kurz nach 15 Uhr von Einsatzkräften der Feuerwehr Baden-Baden gelöscht werden. Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im Bereich mehrerer Hundert Euro liegen.

