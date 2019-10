Baden-Baden, Oos – Taschendiebe unterwegs

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Mutmaßliche Langfinger waren am Samstagmorgen in einem Supermarkt in der Wilhelm-Drapp-Straße unterwegs. Ein 90-jähriger Einkäufer musste nach dem Besuch des Supermarkts den Verlust seiner Brieftasche feststellen. Dessen Aussage zur Folge wurde er im Bereich der Backwarenabteilung von mehreren Personen umringt, darunter eine Frau und drei männliche Jugendliche, so dass ihm der Zugriff auf die Backwaren erschwert wurde. Im Gedränge nutzte die Personengruppe vermutlich die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche des Mannes.

Tipps gegen die Tricks von Taschendieben:

– Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder umringt werden.

– Tragen Sie Geld, Zahlungskarte und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

– Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

– Lassen Sie Ihre Handtasche nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen

