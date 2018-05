Baden-Baden, Oos – Verfolgung

Baden-Baden, Oos (ots) – Der Diebstahl eines Rollers führte am Sonntagmittag zu einer Verfolgungsjagd. Ein Angestellter eines Restaurants in der Sinzheimer Straße stellte gegen 12 Uhr fest, dass sein dort abgestelltes Lieferfahrzeug von einer Gruppe von Jugendlichen entwendet wurde, die sich zu viert auf zwei Krafträdern in Richtung Ooser Karlstraße davonmachten. Nach einer ersten erfolglosen Verfolgung wurde die Polizei hinzugezogen. Der Fahrer des entwendeten Rollers verursachte unterdessen einen Unfall, wobei er sein Diebesgut am Tatort zurückließ. Schlussendlich konnte nur noch ein 14-Jähriger gestellt werden, welcher das andere der beiden Zweiräder gefahren haben dürfte. Seinen Begleitern, allen voran dem Fahrer des geklauten Lieferrollers gelang die Flucht. Beide Zweiräder konnten sichergestellt werden. Gegen die Jungen wird nun wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und teilweise wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3937468