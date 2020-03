Baden-Baden, Oos – Versuchter Einbruch

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Einbruchsversuch in ein Möbelhaus in der Straße ‚Im Rollfeld‘ hat in der Nacht auf Freitag einen Sachschaden von etwa 500 Euro nach sich gezogen. Ein Unbekannter hatte kurz vor 2 Uhr mit einem Stein eine Glasscheibe des Gebäudes eingeworfen, ist nach bisherigen Feststellungen aber nicht in das Möbelhaus eingestiegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden übernahmen die Sicherung der Fensterscheibe. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

