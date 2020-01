Baden-Baden Oos – Von mehreren geschlagen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, soll am vorangegangen Montag ein 23-Jähriger unweit des Fachmarktzentrums am Gewerbepark Cité von einer Gruppe unbekannten mit Schlägen und Tritten malträtiert worden sein. Wie der junge Mann am Mittwoch bei der Anzeige schilderte, sei er gegen 19 Uhr zwischen dem Fachmarkt und einem dahinter gelegenen Spielplatz von einer ihm unbekannten Gruppe zum Biertrinken eingeladen worden. Kurze Zeit später sei eine vierköpfige, ihm ebenfalls unbekannte Gruppe hinzugekommen und traten sofort von hinten auf ihn ein. Dabei habe er sein Mobiltelefon und eine Kreditkarte verloren. Die Gruppe, welche ihn zuvor einlud, hielt sich offenbar bei der Auseinandersetzung passiv zurück. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personengruppen geben können, wenden sich unter Telefonnummer 07221 62505 an die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

