Baden-Baden, Oos – Wenig Einsicht gezeigt

Baden-Baden (ots) – Beamte des Polizeireviers Baden-Baden mussten sich in der Nacht auf Dienstag mit dem uneinsichtigen Verhalten eines 35-Jährigen auseinandersetzen. Mitarbeiter eines Heims in der Ooser Bahnhofstraße alarmierten die Beamten gegen 1:30 Uhr, da der Mittdreißiger dort seit längerer Zeit `sturmklingeln` würde. Beim Eintreffen der Beamten bestätigte sich dieser Sachverhalt. Der alkoholisierte Mann wollte sich nicht ausweisen und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb er die Ordnungshüter vorerst gegen seinen Willen zum Polizeirevier begleiten musste. Nachdem dort die Personalien des Mannes erhoben wurde, durfte er seinen Weg fortsetzen. Anstatt den Nachhauseweg anzutreten, schlug der Mittdreißiger mehrfach gegen eine Glasscheibe vor dem Polizeirevier. Nachdem er auch einen Platzverweis nicht nachkam, musste der Uneinsichtige noch etwas Zeit in den Räumlichkeiten der Polizei verbringen. /ma

