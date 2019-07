Baden-Baden-Oos – Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden-Oos (ots) – Am Montagabend gegen 18:50 Uhr wurde die Polizei in Baden-Baden davon in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich der Parkanlage Oos Aue ein dunkelhäutiger Mann onanierend auf einer Parkbank sitzen würde. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Der 28 Jährige hatte darüber hinaus noch ein wenig Rauschgift dabei. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls um Kontaktaufnahme unter Telefon: 07221 680-0.

