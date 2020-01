Baden-Baden-Oos – Zeugen nach Unfall gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, fuhr ein schwarzer Geländewagen auf der Ooser Hauptstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Ooser Bahnhofstraße. Im Verlauf der Straße kam der Fahrer des schwarzen Geländewagens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Steinpfosten. An dem Geländewagen entstand Totalschaden in Höhe von 2000 EUR. Der Fahrer des schwarzen Geländewagens entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber später ermittelt werden. Angeblich sei er zur Unfallzeit von einem entgegenkommenden Pkw geblendet worden, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zu diesem Pkw liegen keine weiteren Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden, Telefon 07221/6800, in Verbindung zu setzen.

