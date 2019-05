Baden-Baden, Oos – Zeugenaufruf nach Raub

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall am Dienstagabend in der Sinzheimer Straße sind die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein noch Unbekannter gegen 21:30 Uhr einen auf einer Bank sitzenden 35-Jährigen angesprochen und nach Zigaretten gefragt haben. Kurz darauf hätte der Bittsteller das Smartphone des Mittdreißigers ergriffen und im weiteren Verlauf mit dem Fahrrad des Mannes das Weite gesucht. Um seine diebische Absicht zu untermauern, hätte der Unbekannte den 35-Jährigen vor seiner Flucht noch mit dessen mitgeführten Gehstöcken geschlagen und so leicht verletzt. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Wer den Vorfall beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-200 an die Polizei.

