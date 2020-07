Baden-Baden, Oos – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einer Unfallflucht am heutigen Freitagvormittag in einem Parkhaus in der Rheinstraße sind die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Sachstand dürfte ein noch unbekannter Autofahrer zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr das Heck und den hinteren rechten Radlauf eines Smart beschädigt und so einen Schaden von rund 4.000 Euro verursacht haben. Der Unfallverursacher suchte nach dem Malheur das Weite. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07221 32172 entgegengenommen.

