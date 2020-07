Baden-Baden, Oos – Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Anzeige

Baden-Baden, Oos (ots) – Nachdem es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer kam, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Der Lenker eines schwarzen Opel wollte gegen 21 Uhr von der Westendstraße kommend in die Ooser Bahnhofstraße einbiegen, als es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Kollision mit dem auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof fahrenden Radler kam. Dieser zog ich beim folgenden Sturz leichte Verletzungen zu. Weil der Opel-Lenker sein Fahrzeug nur kurz begutachtet hatte und laut Angaben des Radlers anschließend den Heimweg antrat, ohne seine Personalien zu hinterlassen, sind die Beamten nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegengenommen. /ma

