Baden-Baden, Oos – Zigarettenautomat im Visier

Baden-Baden, Oos (ots) – Unbekannte machten sich im Verlauf des frühen Donnerstagmorgens an einem in der Königsberger Straße aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen. Vermutlich mit einem elektrischen Schneidewerkzeug ausgestattet, gelangten sie an die in dem Automaten befindliche Waren sowie die Geldkassette und suchten anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos ermitteln.

