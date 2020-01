Baden-Baden, Oos – Zugeschlagen und Widerstand geleistet

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Hintergründe eines tätlichen Angriffs in der Nacht auf Samstag vor der Festhalle in der Sinzheimer Straße sind bisweilen unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 29 Jahre alter Mann kurz vor 3 Uhr einen 58-Jährigen mit mehreren Faustschlägen niedergestreckt haben. Erst durch das Eingreifen vor Ort befindlicher Einsatzkräfte des Rettungsdienstes hat der 29-Jährige von seinem Opfer abgelassen. Der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Verletzte lehnte eine medizinische Behandlung ab.

Bei der Personalienfeststellung des mutmaßlichen Schlägers durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Baden-Baden, des Polizeireviers Rastatt und der Polizeihundeführerstaffel, leistete der Endzwanziger Widerstand. Beim Verbringen zum Dienstwagen spuckte er in Richtung der Polizisten, sodass ihm eine Spuckmaske übergezogen wurde. Ferner trat der Delinquent gegen den Tankdeckel des Polizeifahrzeugs, wodurch dieser beschädigt wurde. Nach der Durchführung einer Blutentnahme musste der 29-Jährige die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Am Morgen wurde der in Frankreich wohnhafte Mann nach Erhebung einer vierstelligen Kaution wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4496671 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4496671