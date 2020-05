Baden-Baden – Pedale verwechselt, hoher Sachschaden

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zu zwei Auffahrunfällen kam es am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, im Bereich des Verfassungsplatzes. Ein 67-jähriger Nissan-Fahrer verwechselte offenbar zunächst beim Linksabbiegen das Gaspedal mit dem Bremspedal und vollzog hierdurch eine Vollbremsung. In der Folge fuhr eine 57 Jahre alte Opel-Fahrerin auf das Auto des Seniors auf. Da der nachfolgende Audi-Lenker ebenfalls keinen ausreichenden Sicherheitsabstand hatte kollidierte der Mann mit dem ihm vorausfahrenden Opel. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun. /kfm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4591625 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4591625