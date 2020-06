Baden-Baden – Pkw-Brand / Zeugenaufruf

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem am Augustaplatz geparkten Pkw in den frühen Donnerstagmorgenstunden haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gemeinsam mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Anrufer teilte gegen 4.30 Uhr der Leitstelle mit, dass ein Citroen lichterloh brennen würde. Die ebenfalls verständigten Wehrleute aus Baden-Baden löschten den Brand schnell ab. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Inwieweit zwei in der näheren Umgebung angetroffene Männer mit dem Vorfall zu tun haben könnten, ist derzeit ebenso Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Hinweisgeber werden unter der Telefonnummer 07221 32172 um Kontaktaufnahme gebeten.

