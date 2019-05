Baden-Baden – Polizei sucht Zeugen nach Autoaufbruch

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nach einem Autoaufbruch am Dienstagabend in der Luisenstraße auf der Suche nach Zeugen. Zwischen 18.25 Uhr und 19.30 Uhr hat ein Unbekannter an einem dort abgestellten Opel Corsa die Seitenscheibe eingeschlagen und eine im Wageninnern abgelegte Handtasche eines namhaften Herstellers gestohlen. Die Bestohlene hat nun einige Behördengänge vor sich. In der Tasche befanden sich etliche Ausweispapiere und Scheckkarten. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07221 680-0 erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4265253