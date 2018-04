Baden-Baden – Polizisten beleidigt

Baden-Baden (ots) – Das rüpelhafte Verhalten eines 47-Jährigen am Donnerstagnachmittag wird nicht folgenlos bleiben. Der Mann hatte kurz nach 14.30 Uhr mehrere Polizeibeamte in der Fremersbergstraße mit Auszügen seines Fäkalwortschatzes bedacht. Von der Feststellung seiner Personalien und Anfertigung einer Anzeige wegen Beleidigung zeigte sich der ungehaltene Passant jedoch nur kurz beeindruckt. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, setzte er seine erneut beleidigenden Schimpftiraden im Bereich der Quettigstraße fort. Dort musste der Mittvierziger nicht nur erneut zur Raison, sondern aufgrund mangelnder Einsicht auch in Gewahrsam genommen werden. Neben den entsprechenden Strafanzeigen erwartet den Mann nun auch eine Übernachtungs- und Transportrechnung der Polizei.

