Baden-Baden – Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür

Baden-Baden (ots) – Die Ausfahrt eines 73 Jahre alten Radlers endete am Dienstagvormittag in einer geöffneten Autotür in der Hauptstraße. Der von hinten auf seinem Velo herannahende Rentner wurde vom Fahrer eines Ford beim Öffnen der Tür übersehen. Durch den Zusammenstoß zog sich der Senior schwere Verletzungen zu, die nach einer medizinischen Erstversorgung in Klinikum Baden-Baden behandelt werden mussten. Nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. /pb

