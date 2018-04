Baden-Baden – Radfahrer nach Sturz verletzt

Baden-Baden (ots) – Der Ausflug eines 78 Jahre alten Radfahrers endete am Dienstagnachmittag in den Räumen des Klinkums Mittelbaden. Nach ersten Ermittlungen war der Senior kurz nach 16 Uhr in der Lichtentaler Allee ohne fremdes Zutun gestürzt. Hierbei zog er sich behandlungsbedürftige Blessuren zu.

