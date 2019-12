Baden-Baden – Radfahrer und Joggerin verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Eine leichtverletzte Joggerin und ein schwerverletzter Radfahrer waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf einem Fuß- und Radweg in der Ooser Bahnhofstraße. Der Radfahrer war nach ersten Ermittlungen in Richtung Bahnhof Baden-Baden unterwegs als ihm gegen 21:50 Uhr eine Joggerin entgegenkam. Im Anschluss kamen die beiden zu Fall. Ob es zu einem Kontakt zwischen dem Radfahrer und der Joggerin kam oder ob lediglich Ausweichbewegungen zu den Stürzen geführt haben ist noch nicht bekannt. Die Beamten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. /am

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4458888 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4458888