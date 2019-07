Baden-Baden – Radfahrerin kollidiert mit Auto

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Am Donnerstagmittag sind in der Fremersbergstraße, im Bereich der Lichtentaler Allee, eine Autofahrerin und eine Radfahrerin kollidiert, wobei sich die Radlerin leichte Verletzungen zugezogen hat. Als die 56 Jahre alte Velo-Lenkerin kurz nach 12:30 Uhr fahrend einen dortigen Fußgängerüberweg queren wollte, ist es zur Berührung mit dem Wagen einer 76-Jährigen gekommen. Die Seniorin war nach bisherigen Erkenntnissen gerade in Begriff wieder anzufahren, nachdem sie zuvor einer Fußgängerin das Überqueren der Straße ermöglicht hatte. Die 56-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4327652